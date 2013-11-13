欧洲利率：欧洲央行委员魏德曼警告勿倚赖低利率，未见通缩风险

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
路透法兰克福11月13日 - 欧洲央行管理委员会委员魏德曼周三表示，低利率的影响力会随着时间消退，不能永久实施。
同时身为德国央行总裁的魏德曼指出，欧洲央行管理委员会未见到通缩风险。
魏德曼在一场德国合作银行业主办的活动上表示，“各项风险及副作用增加，特别是低利率的药方被当作长期疗法使用的时候，在此同时低利率实施越久，影响力就会下滑。”
他同时警告称，各国政府不应该过度仰赖极低政策利率所造成的成本偏低融资。
“政府不可以松懈下来而只靠低利率的效应，”他说道。“这是扩张性货币政策的风险，我们必须加以关注。”
魏德曼同时提到，欧洲央行的银行财务体质评估将汇观察各银行是否在利率开始扬升时会出现问题，因为利率上升影响银行的速度会快过于实体经济。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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