欧洲利率：欧洲央行委员魏德曼警告勿倚赖低利率，未见通缩风险

路透法兰克福11月13日 - 欧洲央行管理委员会委员魏德曼周三表示，低利率的影响力会随着时间消退，不能永久实施。

同时身为德国央行总裁的魏德曼指出，欧洲央行管理委员会未见到通缩风险。

魏德曼在一场德国合作银行业主办的活动上表示，“各项风险及副作用增加，特别是低利率的药方被当作长期疗法使用的时候，在此同时低利率实施越久，影响力就会下滑。”

他同时警告称，各国政府不应该过度仰赖极低政策利率所造成的成本偏低融资。

“政府不可以松懈下来而只靠低利率的效应，”他说道。“这是扩张性货币政策的风险，我们必须加以关注。”