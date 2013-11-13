美国热股：星巴克小跌，公司需向卡夫食品支付巨资以结束经销纠纷

路透11月13日 - 星巴克 周二表示，根据一项裁决，星巴克必须向卡夫食品(Kraft Foods) 支付27.6亿美元，因星巴克至少提前三年终止双方的杂货经销业务协议。

亿滋国际(Mondelez International) 在2012年10月将北美杂货业务--卡夫食品拆分为独立公司。根据两家公司的协议，星巴克与卡夫之间争议的收益将归亿滋所有。

星巴克周三表示将重新调整第四季业绩，当季将录得21.2亿美元的营业亏损，反映卡夫纠纷案所带来的相关支出。