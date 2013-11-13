美国热股：星巴克小跌，公司需向卡夫食品支付巨资以结束经销纠纷

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
路透11月13日 - 星巴克 周二表示，根据一项裁决，星巴克必须向卡夫食品(Kraft Foods) 支付27.6亿美元，因星巴克至少提前三年终止双方的杂货经销业务协议。
亿滋国际(Mondelez International) 在2012年10月将北美杂货业务--卡夫食品拆分为独立公司。根据两家公司的协议，星巴克与卡夫之间争议的收益将归亿滋所有。
星巴克周三表示将重新调整第四季业绩，当季将录得21.2亿美元的营业亏损，反映卡夫纠纷案所带来的相关支出。
星巴克周三盘初小幅下跌0.73%，报80.03美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。