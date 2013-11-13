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市场报道 | 2013年 11月 13日 星期三 22:51 BJT

美国热股：强生小幅走低，不良髋关节植入装置诉讼将得到和解

路透11月13日 - 彭博周二引述三名知情人士的话报导指出，强生(Johnson & Johnson) 将支付逾40亿美元，和解数千件针对已召回的不良髋关节植入装置的相关诉讼。

强生周三盘初小跌0.81%，报92.81美元。(完)

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