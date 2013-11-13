美国热股：强生小幅走低，不良髋关节植入装置诉讼将得到和解

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
路透11月13日 - 彭博周二引述三名知情人士的话报导指出，强生(Johnson & Johnson) 将支付逾40亿美元，和解数千件针对已召回的不良髋关节植入装置的相关诉讼。
强生周三盘初小跌0.81%，报92.81美元。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。