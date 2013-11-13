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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 21:44 BJT

欧元债市：德债上扬，投资人静待美联储主席获提名人叶伦谈话

路透伦敦11月13日 - 德国公债期货周三上扬，在周五下跌之后投资人重新进场，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席获提名人叶伦将于周四发表谈话，备受市场瞩目。

“自美国市场开盘后，他们就在叶伦发表谈话前买进以轧仓。”一名交易商表示。

德国公债期货 最新上涨48个跳动点至141.18，稍早一度低见140.66。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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