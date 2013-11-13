更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
路透11月13日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：当前的涨势似乎在1.3450/60美元水准遭遇部分阻力。该水准触发周四的卖压下探1.3300美元，要守住该关卡方能避免进一步上探1.3620美元。前景仍旧偏空，或跌至1.3000美元，符合10月底周线的空头吞噬型态，但不排除会回升突破1.3500美元。
美元/日圆：上周突破5月高点103.75日圆拉出的趋势线阻力后，只要维持在99.20日圆上方，100日圆水准仍是下一道目标。下个关键阻力水准仍是9月高点100.60日圆。支撑仍在略低于200日移动平均97.45日圆，和2月25日低点拉出的趋势线支撑97.20日圆。
英镑/美元：仍在宽广的价格波动通道内，阻力在1.6250美元，支撑1.5890/00区间，尽管昨天短暂跌至1.5855美元。需要回升突破1.6110美元水准，才能排除下档走势。若持续跌破1.5900美元，则可能下探1.5750美元。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3417 1.3435 -0.13 +1.69 1.3194
美元/日圆 99.34 99.62 -0.28 +14.53 86.74
欧元/日圆 133.28 133.84 -0.42 +16.45 114.45
美元/瑞郎 0.9178 0.9174 +0.04 +0.25 0.9155
英镑/美元 1.5974 1.5904 +0.44 -1.70 1.6251
美元/加元 1.0483 1.0495 -0.11 +5.66 0.9921
澳元/美元 0.9311 0.9301 +0.11 -10.41 1.0393
新西兰元/美元 0.8240 0.8220 +0.24 -0.52 0.8283
欧元/瑞郎 1.2315 1.2324 -0.07 +1.99 1.2075
欧元/英镑 0.8397 0.8445 -0.57 +3.49 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9894 8.9367 +0.59 +4.80 8.5777
美元/挪威克朗 6.2193 6.1900 +0.47 +11.80 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变