版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 21:33 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透11月13日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：当前的涨势似乎在1.3450/60美元水准遭遇部分阻力。该水准触发周四的卖压下探1.3300美元，要守住该关卡方能避免进一步上探1.3620美元。前景仍旧偏空，或跌至1.3000美元，符合10月底周线的空头吞噬型态，但不排除会回升突破1.3500美元。

美元/日圆：上周突破5月高点103.75日圆拉出的趋势线阻力后，只要维持在99.20日圆上方，100日圆水准仍是下一道目标。下个关键阻力水准仍是9月高点100.60日圆。支撑仍在略低于200日移动平均97.45日圆，和2月25日低点拉出的趋势线支撑97.20日圆。

英镑/美元：仍在宽广的价格波动通道内，阻力在1.6250美元，支撑1.5890/00区间，尽管昨天短暂跌至1.5855美元。需要回升突破1.6110美元水准，才能排除下档走势。若持续跌破1.5900美元，则可能下探1.5750美元。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3417 1.3435 -0.13 +1.69 1.3194

美元/日圆 99.34 99.62 -0.28 +14.53 86.74

欧元/日圆 133.28 133.84 -0.42 +16.45 114.45

美元/瑞郎 0.9178 0.9174 +0.04 +0.25 0.9155

英镑/美元 1.5974 1.5904 +0.44 -1.70 1.6251

美元/加元 1.0483 1.0495 -0.11 +5.66 0.9921

澳元/美元 0.9311 0.9301 +0.11 -10.41 1.0393

新西兰元/美元 0.8240 0.8220 +0.24 -0.52 0.8283

欧元/瑞郎 1.2315 1.2324 -0.07 +1.99 1.2075

欧元/英镑 0.8397 0.8445 -0.57 +3.49 0.8114

欧元/瑞典克朗 8.9894 8.9367 +0.59 +4.80 8.5777

美元/挪威克朗 6.2193 6.1900 +0.47 +11.80 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐