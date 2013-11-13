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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 22:48 BJT

美国热股：新浪大涨逾10%，微博业务收入推升三季度获利

路透11月13日 - 中国互联网公司新浪 公布财报称，第三季获利为去年同期的两倍多，受助于其微博服务收入的强劲增长。

新浪周三盘初大涨10.55%，报83.95美元。(完)

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