美国财政：财政部10月出售通用汽车持股取得12亿美元

路透底特律11月13日 - 美国财政部周三表示，10月出售手中持有的通用汽车 部分股份，取得了12亿美元资金，而财政部也正持续减持这美国第一大汽车业者的股票。

财政部在月度送交国会的报告中指出，通过公司还款、出售股票、股息、利息及其他收入，已经从对通用汽车的投资回收372亿美元。

2009年时，美国政府展延对通用汽车的495亿美元贷款，以换取21亿美元的优先股以及60.8%的股权。财政部已经不断降低持股，上月称持股比重已经降至约7%。

美国财政部去年12月表示，有意在2014年3月完全出清通用汽车持股，尽管多数分析师及投资人预期其时程将会提前。