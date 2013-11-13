美国财政：财政部10月出售通用汽车持股取得12亿美元

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
路透底特律11月13日 - 美国财政部周三表示，10月出售手中持有的通用汽车 部分股份，取得了12亿美元资金，而财政部也正持续减持这美国第一大汽车业者的股票。
财政部在月度送交国会的报告中指出，通过公司还款、出售股票、股息、利息及其他收入，已经从对通用汽车的投资回收372亿美元。
2009年时，美国政府展延对通用汽车的495亿美元贷款，以换取21亿美元的优先股以及60.8%的股权。财政部已经不断降低持股，上月称持股比重已经降至约7%。
美国财政部去年12月表示，有意在2014年3月完全出清通用汽车持股，尽管多数分析师及投资人预期其时程将会提前。
9月26日止美国财政部持有1.013亿股的通用汽车股票，由于通用汽车股价在10月多在35-36美元间波动，因此10月售股取得12亿美元资金暗示财政部可能已经出脱约三分之一的剩余持股。(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。