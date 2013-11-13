美国数据：10月预算赤字为920亿美元，预期为赤字1,040亿美元-财政部

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
路透华盛顿11月13日 - 美国财政部周三公布10月预算赤字较上年同期收窄的幅度超过预期，受助于经济改善，以及导致支出减少和税收上升的撙节措施。
财政部称，10月联邦预算赤字为920亿美元，分析师预期赤字为1,040亿美元，低于2010年10月预算赤字1,200亿美元。
一财政部官员表示，不清楚10月上半月政府部份关门是否对预算数字造成影响。
10月政府支出为2,910亿美元，2012年10月为3,040亿美元。
10月政府收入为1,990亿美元，2012年10月为1,840亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。