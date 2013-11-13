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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 03:13 BJT

美国数据：10月预算赤字为920亿美元，预期为赤字1,040亿美元-财政部

路透华盛顿11月13日 - 美国财政部周三公布10月预算赤字较上年同期收窄的幅度超过预期，受助于经济改善，以及导致支出减少和税收上升的撙节措施。

财政部称，10月联邦预算赤字为920亿美元，分析师预期赤字为1,040亿美元，低于2010年10月预算赤字1,200亿美元。

一财政部官员表示，不清楚10月上半月政府部份关门是否对预算数字造成影响。

10月政府支出为2,910亿美元，2012年10月为3,040亿美元。

10月政府收入为1,990亿美元，2012年10月为1,840亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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