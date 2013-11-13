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债券 | 2013年 11月 14日 星期四 00:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.060%，投标倍数为4.08

路透华盛顿11月13日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.060 中值 0.050 低值 0.040 投资 0.061

价格/得标 价格 99.995333 高值得标比率 56.30% 投标倍数 4.08 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,138,400 总投标 183,383,213,400 竞争性投标得标 44,769,583,800 非竞争性投标得标 231,554,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/14 到期日 2013/12/12 CUSIP码 912796AK5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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