表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.135%，投标倍数为4.44

标题新闻：新西兰第一季企业信心下降，但通胀压力有增加迹象--NZIER调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿11月13日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.135 中值 0.125 低值 0.120 投资 0.137 价格/得标 价格 99.863500 高值得标比率 17.15% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,192,500 总投标 110,916,845,000 竞争性投标得标 24,659,947,500 非竞争性投标得标 165,245,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/14 到期日 2014/11/13 CUSIP码 912796CL1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券