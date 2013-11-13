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债券 | 2013年 11月 14日 星期四 00:34 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.135%，投标倍数为4.44

路透华盛顿11月13日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.135 中值 0.125 低值 0.120 投资 0.137 价格/得标 价格 99.863500 高值得标比率 17.15% 投标倍数 4.44 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,192,500 总投标 110,916,845,000 竞争性投标得标 24,659,947,500 非竞争性投标得标 165,245,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/14 到期日 2014/11/13 CUSIP码 912796CL1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)

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