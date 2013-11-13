加拿大汇市：加元兑美元走强，市场仍聚焦美联储政策走向

标题新闻：新西兰第一季企业信心下降，但通胀压力有增加迹象--NZIER调查
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路透多伦多11月13日 - 加元兑美元周三走强，自两个月低点反弹，投资者继续尝试判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来政策走向。
加元近几周下跌，因此前加拿大央行放弃了温和的升息倾向，而且美国较好的经济数据提振了美联储将收紧货币政策的预期。
不过在周二，两位美联储高官表示美联储应该维持超宽松货币政策。他们的表态支持了美联储不会在明年之前缩减购债规模的看法。
此举令美元兑一篮子货币 周三下跌0.3%，加元受益走强。
加元兑美元 北美时段收于1.0462加元或0.9558美元。周二收盘价为1.0493加元或0.9530美元，当天触及9月初以来最低水平。
投资者也在关注周四美国参议院的提名审议听证会，下任美联储主席人选叶伦将讲话。(完)
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(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
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