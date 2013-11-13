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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 07:54 BJT

路透短观调查：日本11月制造业和服务业景气判断指数均上升

在路透短观调查中，11月服务业景气判断指数亦较前月上升4点达到正22，接近8月触及的六年高位。该指数在2月料将进一步上升至正28。

零售与房地产/建筑业者引领该指数涨势，这说明在明年4月上调消费税之前，消费者支出增加，令这些行业受惠。只有信息/通信行业的景气出现下滑。

“与2011年大地震后重建工作相关的需求还在继续，同时消费者赶在上调消费税之前支出，”一家建筑企业表示。(完)

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