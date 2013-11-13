纽约期市：ICE期棉连续第二日上涨，受助于空头回补

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨

路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。