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市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 06:49 BJT

纽约期市：ICE期棉连续第二日上涨，受助于空头回补

路透纽约11月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三微涨，受助于空头回补，成交放量。指数基金展期接近尾声，纺织厂买盘继续支撑棉价。

交投最活跃的3月棉花合约 结算价上升0.37美分，或0.5%，报每磅78.59美分，连续第二日上涨。

12月期棉 小涨0.9美分，或0.1%，报每磅77.97美分。

棉价交投于狭窄波段。成交放量，但低于前日。前日，套利相关交易推高现货价格最多上涨1.9%，交易商在基金展期接近尾声前夕争相回补空仓。

贸易消息人士周三称，预计中国最早本周开始销售棉花储备。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 郑茵)

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