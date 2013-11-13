纽约期市：ICE期棉连续第二日上涨，受助于空头回补

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
路透纽约11月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三微涨，受助于空头回补，成交放量。指数基金展期接近尾声，纺织厂买盘继续支撑棉价。
交投最活跃的3月棉花合约 结算价上升0.37美分，或0.5%，报每磅78.59美分，连续第二日上涨。
12月期棉 小涨0.9美分，或0.1%，报每磅77.97美分。
棉价交投于狭窄波段。成交放量，但低于前日。前日，套利相关交易推高现货价格最多上涨1.9%，交易商在基金展期接近尾声前夕争相回补空仓。
贸易消息人士周三称，预计中国最早本周开始销售棉花储备。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 郑茵)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。