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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 09:24 BJT

韩国央行：连续第六个月维持指标利率在2.50%不变，一如市场预期

路透首尔11月14日 - 韩国央行周四连续第六个月宣布维持指标利率不变，一如预期，同时监控经济复苏情况，分析师大都预期其会维持政策持稳直至明年底。

韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会维持指标率在2.50%不变，但该官员未对此详加阐述。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。

路透调查中，所有22位受访分析师均预测，韩国央行在11月14日的货币政策会议上将维持指标利率在2.50%不变。21位受访分析师中有16位预计，韩国央行下一步举措将是升息，最可能在明年稍晚进行。 (完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)

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