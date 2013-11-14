韩国央行：连续第六个月维持指标利率在2.50%不变，一如市场预期

韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会维持指标率在2.50%不变，但该官员未对此详加阐述。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。

路透调查中，所有22位受访分析师均预测，韩国央行在11月14日的货币政策会议上将维持指标利率在2.50%不变。21位受访分析师中有16位预计，韩国央行下一步举措将是升息，最可能在明年稍晚进行。 (完)