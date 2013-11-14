韩国央行：连续第六个月维持指标利率在2.50%不变，一如市场预期

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透首尔11月14日 - 韩国央行周四连续第六个月宣布维持指标利率不变，一如预期，同时监控经济复苏情况，分析师大都预期其会维持政策持稳直至明年底。
韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会维持指标率在2.50%不变，但该官员未对此详加阐述。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。
路透调查中，所有22位受访分析师均预测，韩国央行在11月14日的货币政策会议上将维持指标利率在2.50%不变。21位受访分析师中有16位预计，韩国央行下一步举措将是升息，最可能在明年稍晚进行。 (完)
(编译 戴素萍 审校 李爽)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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