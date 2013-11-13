美国股市：道指与标普500指数收于纪录收盘高位，梅西百货带动涨势

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
标普500指数亦得到科技股的支撑，NetApp 上涨2.7%报41.29美元。该公司在收盘后公布业绩，股价随后下滑0.2%至41.20。
在标普500指数成份股中，梅西百货的百分比涨幅最大。
其它零售类股，沃尔玛 微升0.2%报78.90美元，该公司将于明日公布季度业绩。
家得宝(Home Depot) 将在下周公布业绩，其股价上涨1.9%报77.60美元，提振道琼工业类股。
周四除叶伦的听证会外，投资者还将关注贝南克在周三晚间7:00(GMT时间午夜)的讲话，不过主题并非针对货币政策。随后还有答问环节。
思科 股价在常规交易中收高1.12%报24美元。该公司收盘后公布季度营收逊于华尔街预期，其股价盘后下跌1.6%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。