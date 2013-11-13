美国股市：道指与标普500指数收于纪录收盘高位，梅西百货带动涨势

标普500指数亦得到科技股的支撑，NetApp 上涨2.7%报41.29美元。该公司在收盘后公布业绩，股价随后下滑0.2%至41.20。

在标普500指数成份股中，梅西百货的百分比涨幅最大。

其它零售类股，沃尔玛 微升0.2%报78.90美元，该公司将于明日公布季度业绩。

家得宝(Home Depot) 将在下周公布业绩，其股价上涨1.9%报77.60美元，提振道琼工业类股。

周四除叶伦的听证会外，投资者还将关注贝南克在周三晚间7:00(GMT时间午夜)的讲话，不过主题并非针对货币政策。随后还有答问环节。