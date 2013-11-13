美国经济：叶伦称联储有“更多工作要做”来扶助经济复苏

标题新闻：新西兰第一季企业信心下降，但通胀压力有增加迹象--NZIER调查
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奥巴马所在的民主党控制着参议院100席中的55席，这意味着叶伦只需要再有五位共和党人支持，就能达到通过参议院核准程序所需的60票。
参议院金融委员会将于周四1500GMT开始听证会。该委员会22位成员中有12位民主党人。
美联储自2008年底以来就维持着接近零的低利率，并通过三次大规模购债将资产负债规模增至约3.8万亿(兆)美元，为之前的四倍。美联储此举是为了压低长期借贷成本，以促进经济增长和就业。
批评人士认为，如果该政策推动投资者进入高风险投资并再度引发资产泡沫，将可能在未来加剧通胀和造成金融系统动荡。(完) (编译 王兴亚/朱晓军；审校 徐文焰)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
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