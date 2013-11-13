美国经济：叶伦称联储有“更多工作要做”来扶助经济复苏

奥巴马所在的民主党控制着参议院100席中的55席，这意味着叶伦只需要再有五位共和党人支持，就能达到通过参议院核准程序所需的60票。

参议院金融委员会将于周四1500GMT开始听证会。该委员会22位成员中有12位民主党人。

美联储自2008年底以来就维持着接近零的低利率，并通过三次大规模购债将资产负债规模增至约3.8万亿(兆)美元，为之前的四倍。美联储此举是为了压低长期借贷成本，以促进经济增长和就业。