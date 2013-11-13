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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 06:43 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求趋疲

路透11月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第五个交易日下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求趋疲。

乾散货运价指数跌12点，或0.78%至1,531点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌18点，或0.73%，至2,455点。日均获利下滑224美元，至18,544美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌36点，或2.38%至1,474点，为9月20日以来最低位。日均获利下降281美元至11,780美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“目前还没有迹象暗示圣诞节之前运价会出现涨势，但市场对此有所预期，运价保持得很稳定，”Fearnleys在周报中提到海岬型船舶市场时称。(完) (编译 白云; 审校 郑茵)

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