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市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 08:27 BJT

****欧洲经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    11月11日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    
    11月14日(四)
    0630    法国国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季初值      +0.1%      +0.5%
    0700    德国经季节调整的GDP(较前季)                第三季初值      +0.3%      +0.7%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                          +0.7%      +0.9%
    0745    法国经常帐(亿欧元)                                9月        --      赤字31
    0745    法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         10月终值      -0.1%      -0.2%
                                    (较上年同期)                       +0.7%      +1.0%
    0745    法国非农就业岗位                               第三季        --       -0.2%
    0815    瑞士生产者/进口物价(较前月)                      10月        --       +0.1%
                          (较上年同期)                                   --        持平 
    0900    意大利GDP(较前季)                          第三季初值      -0.1%      -0.3%
                 (较上年同期)                                          -1.8%      -2.1%
    0930    英国零售销售(较前月)                             10月       持平      +0.6%
                    (较上年同期)                                       +3.1%      +2.2%
    1000    欧元区GDP(较前季)                          第三季初值      +0.2%      +0.3%
                 (较上年同期)                                          -0.3%      -0.5%
    
    11月15日(五)
    0900    意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      9月        --    顺差3.92
                  全球贸易收支(亿欧元)                                   --    顺差9.58
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       10月终值      -0.1%      +0.5%
                                      (较上年同期)                     +0.7%      +0.7% 
    
    11月18日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    11月18日(一)
    0900    欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)            9月        --     盈余120
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余174
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流入123
    
    11月19日(二)
    0900    意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                9月        --       +2.0%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                     --       -6.8%
            意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                9月        --       +1.0%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                     --       -4.8%  
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          11月        --        52.8
                           现况指数                                      --        29.7
    
    11月20日(三)
    0700    德国PPI(较前月)                                  10月        --       +0.3%  
                   (较上年同期)                                          --       -0.5%
    0930    英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)       11月        --       0-9-0 
    1000    瑞士ZEW投资者信心指数                            11月        --        24.9
    
    11月21日(四)
    0700    瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             10月        --   顺差24.94
    0758    法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          11月初值        --        49.1
                Markit服务业PMI                                          --        50.9
                Markit综合PMI                                            --        50.5
    0828    德国Markit制造业PMI                          11月初值        --        51.7
                Markit服务业PMI                                          --        52.9
                Markit综合PMI                                            --        53.2
    0858    欧元区Markit制造业PMI                        11月初值        --        51.3
                  Markit服务业PMI                                        --        51.6
                  Markit综合PMI                                          --        51.9
    0900    意大利薪资指数(较前月)                           10月        --        持平
                          (较上年同期)                                   --       +1.4%
    0930    英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 10月        --        93.7
                公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     盈余5.6 
    1100    英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  11月        --         负4
    1500    欧元区消费者信心指数                             11月        --       -14.5
    (完)

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