欧洲经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月11日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月14日(四) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.1% +0.5% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.7% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +0.7% +0.9% 0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字31 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.7% +1.0% 0745 法国非农就业岗位 第三季 -- -0.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- 持平 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.3% (较上年同期) -1.8% -2.1% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 持平 +0.6% (较上年同期) +3.1% +2.2% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.5% 11月15日(五) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.92 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差9.58 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% +0.5% (较上年同期) +0.7% +0.7% 11月18日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月18日(一) 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 9月 -- 盈余120 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余174 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入123 11月19日(二) 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 9月 -- +2.0% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -6.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 9月 -- +1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -4.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 -- 52.8 现况指数 -- 29.7 11月20日(三) 0700 德国PPI(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.5% 0930 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 11月 -- 0-9-0 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 24.9 11月21日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差24.94 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 49.1 Markit服务业PMI -- 50.9 Markit综合PMI -- 50.5 0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 -- 51.7 Markit服务业PMI -- 52.9 Markit综合PMI -- 53.2 0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 -- 51.3 Markit服务业PMI -- 51.6 Markit综合PMI -- 51.9 0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 93.7 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余5.6 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 -- 负4 1500 欧元区消费者信心指数 11月 -- -14.5 (完)