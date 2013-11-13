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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 06:51 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月13日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
 公司名      股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%   成交量
                                                        
 中国                                                   
 新浪                         84.55    +8.64    +11.38    11788448
 搜狐                         64.47    +1.05     +1.66      675587
 网易                         69.41    +2.31     +3.44     1226458
 百度                        152.98    +2.55     +1.70     2668595
 亚信科技                     11.68    +0.05     +0.43      145691
                                                                  
 台湾                                                             
 台湾积体电                   17.61    -0.20     -1.12     3275973
 路                                                     
 联电                          1.98    +0.00     +0.00      104897
 日月光                        5.01    +0.01     +0.20      117451
 硅品精密                      5.66    -0.10     -1.74      355128
 和信超媒体                    1.01    -0.02     -1.94       42015
 友达                          2.89    +0.00     +0.00      127776
 中华电信                     31.01    -0.20     -0.64       40422
 台湾国际航                   45.89    +0.04     +0.09     1488862
 电                                                     
                                                                  
 香港                                                             
 中国移动                     51.66    +0.02     +0.04      139818
 中国联通                     15.02    -0.13     -0.86      104754
 中国电信                     50.59    -0.24     -0.47       20702
 中芯国际                      3.57    +0.08     +2.29       49568
 电讯盈科                      4.40    +0.06     +1.38        2105
    
(完)

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