重温稿-《焦点》叶伦周四将在参议院接受听证质询，美联储主席提名有望获确认

* 参议院金融委员会周四将就提名叶伦担任美联储主席举行听证会

* 共和党担心美联储的政策会增加不稳定和提高通胀

* 在民主党的支持下，叶伦的提名有望赢得确认

路透华盛顿11月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦本周晚些时候将在参议院做证词陈述，届时将为美联储超宽松货币政策辩护，但批评人士要想阻挠其成为美联储史上首位女主席的提名则希望渺茫。

叶伦周四在美国参议院金融委员会作证时，将必须面对共和党方面反对美联储的诸多激烈言辞。总统奥巴马提名叶伦接任贝南克担任美联储主席，贝南克任期将于1月届满。

该委员会将在11月14日1500GMT起对叶伦进行质询。该委员会要对叶伦进行考核，然后才能决定是否将其提名提交给整个参议院进行审批。

但叶伦至少可以获得民主党方面的温暖话语，民主党在该委员会22个席次中占据12席，他们肯定会支持叶伦。

当提名案送达参议院时，叶伦只需要一部分共和党人支持，就能获得清除程序障碍所需的60张选票，因此她应该对确认提名充满信心。民主党在参议院以55-45的席位领先。

提名确认的时间表尚不确定，但甚至批评人士也认为，叶伦将从两党获得足够支持来执掌美联储。

“最低要求是60票。这点很明确。她可能会超过这一要求，”路易斯安那州共和党人David Vitter上周对路透表示。他曾严厉抨击美联储的宽松货币政策。

共和党人，尤其是茶党保守派，一直严词批评美联储在2007-2009年严重衰退和金融危机后采取激进措施扶助美国经济，并称美联储的举措可能使得金融更加不稳定和引发通胀。

因此，以政策温和派闻名的叶伦将受到密切关注。她已经指出，长期失业率的高昂代价可能足以允许通胀率暂时超过美联储2%的目标。

“我担心看来行将持续的自由货币政策将成为常态。我认为我们在积累未来的通胀压力，”Vitter表示，他是金融委员会成员，在2010年曾对叶伦担任美联储副主席一职投反对票。“包括我本人在内的许多保守党派都有这样的忧虑。”

为了能在其他问题上得到影响力，几位共和党人扬言阻挠叶伦的人事任命案。

南卡罗来纳州的Lindsey Graham希望获知更多关于去年美国在利比亚外交使馆受攻击的信息，而肯塔基州的Rand Paul则希望就他关于将美联储货币政策决议提交国会审计的议案进行投票。Vitter是其共同发起人。

**强硬态度的证据**

然而，叶伦可以指出至少曾有过强硬态度的证据--在1996年她是对抗当时美联储主席格林斯潘的少数几个美联储官员之一，并敦促他考虑升息来平复早期的通胀上升。

无论如何，叶伦熟稔货币政策，以及对美联储的深入了解，都意味着对于希望获得政治分数的参议员们而言，她不太可能成为容易的目标。

“叶伦在这些议题上已表达过很多想法，我相信她在委员会面前可以表现得很好，”美国总统小布什执政时的白宫发言人弗拉托说。

“如果他们以为叶伦是性格温顺、会向他们作出让步的人--我可从没见过她在理性的讨论中向谁低头过，”他称。

此外，想在听证会中借机批评美联储的参议员可得克制一些，以免让人以为是在欺负这位67岁的经济学者。委员会22位成员中只有三位女性，而她们都不是共和党籍。

金融市场将仔细聆听任何有关美国货币政策走向的暗示，尤其是鉴于目前外界臆测美联储官员将维持购债至明年，叶伦对继续购买资产好处的看法也将是焦点之一。