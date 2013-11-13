国际油市：油价上扬1美元，受利比亚供应中断支撑

路透纽约11月13日 - 美国和布兰特原油期货周三每桶均上涨超过1美元，利比亚供应中断带来的支撑与美国库存增加预期的影响相抵消。

受国内罢工和抗议活动影响，利比亚原油出口保持中断状态，据意大利石油公司Eni SpA 的执行长称，形势还在恶化。

“市场将焦点转向利比亚出现的更多抗议活动，导致原油生产无法恢复，那促使市场对西德克萨斯中质油进行空头回补，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian说。

围绕美联储何时开始缩减刺激措施的不确定性，也促使做空美国原油期货的交易商买入合约，回补仓位。

布兰特原油期货 涨1.31美元，结算价报每桶107.12美元，盘中曾触及107.45美元。美国原油期货 涨0.84美元，至每桶93.88美元，周二曾每桶跌逾2美元，至四个半月低位。

美国原油期货早盘跟随布兰特原油的走势，两者的价差一度扩大至14.03美元，为4月初以来最阔水准。随着交易商出脱仓位，价差回到12.54美元，结算价差报13.24美元。

美国汽油期货上涨近2%，亦给原油期货带来支撑，此前有两批原定运抵纽约港的汽油船货据悉改道运往佛罗里达州，从而对纽约港RBOB汽油期货价差和价格构成支撑。

美国汽油期货 结算价上涨1.5%，报2.628美元。

Petromatrix的分析师Olivier Jakob指出，在升逾107美元后，布兰特原油期货的下道阻力位在107.38美元，之后在200日移动均线切入位107.92美元。

利比亚方面，意大利能源企业Eni的执行长周三对BBS表示，公司在利比亚的产量自年初以来一直维持在应有水准的60%。

“情况失控得厉害。。。而且还在恶化。。。但我有理由乐观看待未来，”Eni执行长Paolo Scaroni在接受BBC节目Hard Talk采访时称。

对美国原油期货库存将增加的预期抑制油价涨幅。美国石油协会(API)在当日收盘后公布的数据显示，美国最近一周的整体原油库存增加59.9万桶，库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存增加了170万桶。

API数据显示，美国最近一周的馏分油库存亦增加，不过汽油库存减少。分析师预计周四能源资料协会(EIA)将公布的报告显示，原油库存料增加100万桶，汽油库存料下降70万桶。(完)

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