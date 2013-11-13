版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:05 BJT

《日本重要政经日程》--11月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月13日(三)

2330 - 11月路透短观景气判断指数

2350 - 日本7-9月国内生产总值(GDP)数据

2350 - 一周资本流动数据

11月14日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 五年期政府公债标售

0430 - 9月工业产出修正值

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐