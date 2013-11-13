加拿大股市：受能源和银行股提振上涨；零售商Loblaw与Metro大跌

路透多伦多11月13日 - 加拿大主要股指周三上涨，因能源和金融类股上涨，抵消了零售商Loblaw 和Metro 财报疲软引发的股价下跌。

投资者也在猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激措施的前景，并且关注美联储副主席叶伦周四在参议院金融委员会的提名听证会。

“大家关心美联储需要多长时间来调整其缩减购债的政策，”Subodh Kumar & Associates首席投资分析师库马尔称。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高44.62点或0.33%，报13,370.66点。

10个主要板块中有八个收高。

由于油价上扬，能源股攀升0.9%。Suncor Energy 跳涨2%，Talisman Energy 微升0.2%。

金融股上涨0.7%。加拿大皇家银行 和多伦多道明银行 分别上涨1.7%和0.4%。

必需品消费类股下挫2.7%。Loblaw和Metro分别大跌7.6%和5.7%。(完)