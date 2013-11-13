加拿大股市：受能源和银行股提振上涨；零售商Loblaw与Metro大跌

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
路透多伦多11月13日 - 加拿大主要股指周三上涨，因能源和金融类股上涨，抵消了零售商Loblaw 和Metro 财报疲软引发的股价下跌。
投资者也在猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)刺激措施的前景，并且关注美联储副主席叶伦周四在参议院金融委员会的提名听证会。
“大家关心美联储需要多长时间来调整其缩减购债的政策，”Subodh Kumar & Associates首席投资分析师库马尔称。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高44.62点或0.33%，报13,370.66点。
10个主要板块中有八个收高。
由于油价上扬，能源股攀升0.9%。Suncor Energy 跳涨2%，Talisman Energy 微升0.2%。
金融股上涨0.7%。加拿大皇家银行 和多伦多道明银行 分别上涨1.7%和0.4%。
必需品消费类股下挫2.7%。Loblaw和Metro分别大跌7.6%和5.7%。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。