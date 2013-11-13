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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:15 BJT

更新版-《全球汇市》美联储缩减购债的不确定性拖累美元走软，关注叶伦讲话

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3484      1.3435       +0.36       +2.20      1.3194
 美元/日圆                            99.22       99.62       -0.40      +14.39       86.74
 欧元/日圆                           133.82      133.84       -0.01      +16.92      114.45
 美元/瑞郎                           0.9136      0.9174       -0.41       -0.21      0.9155
 英镑/美元                           1.6056      1.5904       +0.96       -1.20      1.6251
 美元/加元                           1.0453      1.0495       -0.40       +5.36      0.9921
 澳元/美元                           0.9358      0.9301       +0.61       -9.96      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2317      1.2324       -0.06       +2.00      1.2075
 欧元/英镑                           0.8396      0.8445       -0.58       +3.48      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8286      0.8220       +0.80       +0.04      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.1641      6.1900       -0.42      +10.81      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.3142      8.3174       -0.04      +13.27      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.6385      6.6519       -0.20       +2.15      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.9669      8.9367       +0.34       +4.54      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 母红/利棣儿; 审校　利棣儿/母红)

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