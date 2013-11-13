全球外汇市场11月14日主要消息

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月13日(三)
2330 - 日本11月路透短观景气判断指数
2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)
2350 - 日本一周资本流动数据
11月14日(四)
-- - 欧元区和欧盟各国财长会议(至11月15日)
-- - 欧洲央行管理委员会委员利卡宁发表演讲
-- - 瑞士央行副总裁丹亭讲话，主题为“低利率：原因和结果”
-- - 德国央行发布年度金融稳定性报
0000 - 美联储主席贝南克在一教师会议上讲话
0200 - 新西兰10月公债外资持有比例
0430 - 日本工业生产9月修正值
0630 - 法国国内生产总值(GDP)第三季初值
0630 - 瑞典央行总裁英韦斯就经济状况发表讲话
0700 - 德国GDP第三季初值
0745 - 法国9月经常帐
0745 - 法国消费者物价调和指数(HICP)10月终值
0745 - 法国第三季非农就业岗位
1000 - 欧元区GDP第三季初值
1330 - 美国9月国际贸易收支
1330 - 美国一周请领失业金数据
1330 - 美国非农生产率环比年率和单位劳工成本第三季初值
1400 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲
1500 - 美国参议院金融委员会就提名叶伦担任美联储主席举行听证会
2130 - 美联储一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变