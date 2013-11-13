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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:17 BJT

全球外汇市场11月14日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月13日(三)

2330 - 日本11月路透短观景气判断指数

2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)

2350 - 日本一周资本流动数据

11月14日(四)

-- - 欧元区和欧盟各国财长会议(至11月15日)

-- - 欧洲央行管理委员会委员利卡宁发表演讲

-- - 瑞士央行副总裁丹亭讲话，主题为“低利率：原因和结果”

-- - 德国央行发布年度金融稳定性报

0000 - 美联储主席贝南克在一教师会议上讲话

0200 - 新西兰10月公债外资持有比例

0430 - 日本工业生产9月修正值

0630 - 法国国内生产总值(GDP)第三季初值

0630 - 瑞典央行总裁英韦斯就经济状况发表讲话

0700 - 德国GDP第三季初值

0745 - 法国9月经常帐

0745 - 法国消费者物价调和指数(HICP)10月终值

0745 - 法国第三季非农就业岗位

1000 - 欧元区GDP第三季初值

1330 - 美国9月国际贸易收支

1330 - 美国一周请领失业金数据

1330 - 美国非农生产率环比年率和单位劳工成本第三季初值

1400 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲

1500 - 美国参议院金融委员会就提名叶伦担任美联储主席举行听证会

2130 - 美联储一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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