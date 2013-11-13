《焦点》英国央行大砍失业率预估，令市场对其前瞻性指引感到困惑

韩国已公布经济指标--2017/4/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
金融危机后为了帮助英国经济复苏，英国央行自2009年以来就将利率维持在0.5%的水平。新的预估使得有可能在2015年5月的大选前进行首次加息。
自7月接任央行总裁以来，卡尼本次表态对英国经济最为乐观，这是受到一系列向好数据和10月通胀率大降的鼓舞。
“复苏终于站稳脚跟，”他在新闻发布会上表示。
然而，英国央行强调不会马上升息，因为仍然存在阻力，尤其是来自欧元区的阻力。卡尼重申，失业率跌至7%不会自动触发升息。
周三稍早发布的数据显示，英国7-9月失业率降至7.6%，逐步接近英国央行的升息门槛。
受英国央行最新失业率预估影响，英镑跳涨，英国公债价格跌至七周最低。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4-7日 0900 英国抵押贷款利率 3月 -- 4.5% 4月4日(二) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 52.4 52.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2%
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。