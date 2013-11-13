《焦点》英国央行大砍失业率预估，令市场对其前瞻性指引感到困惑

金融危机后为了帮助英国经济复苏，英国央行自2009年以来就将利率维持在0.5%的水平。新的预估使得有可能在2015年5月的大选前进行首次加息。

自7月接任央行总裁以来，卡尼本次表态对英国经济最为乐观，这是受到一系列向好数据和10月通胀率大降的鼓舞。

“复苏终于站稳脚跟，”他在新闻发布会上表示。

然而，英国央行强调不会马上升息，因为仍然存在阻力，尤其是来自欧元区的阻力。卡尼重申，失业率跌至7%不会自动触发升息。

周三稍早发布的数据显示，英国7-9月失业率降至7.6%，逐步接近英国央行的升息门槛。