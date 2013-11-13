拉美汇市：墨西哥披索受能源改革预期推动上涨，巴西雷亚尔亦走高

路透墨西哥城11月13日 - 墨西哥披索周三涨至一周以来最高水平，因该国执政党即将与反对党议员达成协议，可为重大能源改革铺平道路。

墨西哥披索兑美元 涨0.69%至13.085披索。执政党与反对党准备公布一项改革计划，旨在给予国会更多监督政府的权力。

巴西雷亚尔兑美元 同样走高，微涨0.26%。前一天，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员在美联储缩减购债规模的时点上立场各异。(完)

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