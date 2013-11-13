拉美汇市：墨西哥披索受能源改革预期推动上涨，巴西雷亚尔亦走高

标题新闻：新西兰第一季企业信心下降，但通胀压力有增加迹象--NZIER调查
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路透墨西哥城11月13日 - 墨西哥披索周三涨至一周以来最高水平，因该国执政党即将与反对党议员达成协议，可为重大能源改革铺平道路。
墨西哥披索兑美元 涨0.69%至13.085披索。执政党与反对党准备公布一项改革计划，旨在给予国会更多监督政府的权力。
巴西雷亚尔兑美元 同样走高，微涨0.26%。前一天，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员在美联储缩减购债规模的时点上立场各异。(完)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
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