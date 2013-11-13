南非汇市：兰特兑美元微涨，公债价格走坚

标题新闻：新西兰第一季企业信心下降，但通胀压力有增加迹象--NZIER调查
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路透约翰内斯堡11月13日 - 南非兰特兑美元周三小幅上涨，在获美联储主席提名的叶伦周四接受听证质询前，投资者暂时收手。
1508 GMT时，兰特兑美元 报10.3450，较周二纽约收盘价上涨0.2%。
市场将密切关注美国参议院对叶伦的确认听证会，看是否会有更多有关美联储超宽松货币政策的评论。
“目前，大家都结清了仓位，等待这一非常重要的听证会，看会不会提到缩减刺激措施的问题，”一位交易商表示。
2026年到期的南非公债 收益率跌11.5点，至8.215%；2015年到期的公债 收益率跌11个基点，至6.145%。(完)
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(编译 白云; 审校 戴素萍)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
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