南非汇市：兰特兑美元微涨，公债价格走坚

路透约翰内斯堡11月13日 - 南非兰特兑美元周三小幅上涨，在获美联储主席提名的叶伦周四接受听证质询前，投资者暂时收手。

1508 GMT时，兰特兑美元 报10.3450，较周二纽约收盘价上涨0.2%。

市场将密切关注美国参议院对叶伦的确认听证会，看是否会有更多有关美联储超宽松货币政策的评论。

“目前，大家都结清了仓位，等待这一非常重要的听证会，看会不会提到缩减刺激措施的问题，”一位交易商表示。

2026年到期的南非公债 收益率跌11.5点，至8.215%；2015年到期的公债 收益率跌11个基点，至6.145%。(完)

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