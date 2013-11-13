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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:12 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超650万股

路透东京11月14日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的
下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单           16.4
 卖单            9.9
  -----------------
 净买单          6.5

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