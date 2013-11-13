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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:52 BJT

美国个股：思科预警第二季营收将大减，股价重挫

路透纽约11月13日 - 网络设备制造商思科(Cisco Systems) 发布预警，称其财年第二季营收将下降8-10%，思科股价在尾盘时重挫近10%。

执行长钱伯斯将原因归咎于中国等新兴市场的需求疲弱，称那边的企业越来越不愿意购买思科产品，受美国监听外国政府的做法被揭露后的政治余波影响。

钱伯斯称，而在其它政治影响尚属正常的国家，采购又因为当地的宏观经济问题而放缓。

他还称，思科在这个市场放弃了那些利润较低的合约，致使机顶盒业务营收大幅减少。

钱伯斯表示，财年第一季末思科的订单明显减少，是因为许多最重要的新兴市场国家的订单大幅减少。

“上个季度最后两个礼拜的情况很艰难，”钱伯斯在思科与分析师的电话会议上称。

思科还表示，第一财季的营收增幅低于预期，原因是中国等新兴市场的需求不振，美国政府停摆也抑制了企业支出。

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