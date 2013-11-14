美国个股：思科预警第二季营收将大减，股价重挫

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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思科公布被分析师称为“让人手足无措”的财测后，股价跌至21.60美元，终场在Nasdaq市场收报23.99美元，自8月公布上季业绩以来，股价已跌去9%。
思科称，截至10月26日的第一财季，公司营收仅小增2%至120.9亿美元，上年同期为118.8亿美元，低于汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值123.4亿美元。
而思科原本预计营收会增长3-5%。
钱伯斯在电话会议上对分析师表示，美国政府部分停摆直接导致思科营收减少了5,000万美元的同时，也抑制了非政府客户的需求。
思科还称，公司董事会已批准追加回购最多150亿美元股票。
思科第一财季获利降至20亿美元，合每股盈余(EPS)0.37美元，上年同期为20.9亿美元和0.39美元。
若不计特殊项目，思科EPS为0.53美元，高于汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估值0.51美元。
思科称，最新的获利数字包含了8月宣布的裁员计划的相关税前费用2.37亿美元。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。