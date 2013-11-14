美国个股：思科预警第二季营收将大减，股价重挫

思科公布被分析师称为“让人手足无措”的财测后，股价跌至21.60美元，终场在Nasdaq市场收报23.99美元，自8月公布上季业绩以来，股价已跌去9%。

思科称，截至10月26日的第一财季，公司营收仅小增2%至120.9亿美元，上年同期为118.8亿美元，低于汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值123.4亿美元。

而思科原本预计营收会增长3-5%。

钱伯斯在电话会议上对分析师表示，美国政府部分停摆直接导致思科营收减少了5,000万美元的同时，也抑制了非政府客户的需求。

思科还称，公司董事会已批准追加回购最多150亿美元股票。

思科第一财季获利降至20亿美元，合每股盈余(EPS)0.37美元，上年同期为20.9亿美元和0.39美元。

若不计特殊项目，思科EPS为0.53美元，高于汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估值0.51美元。