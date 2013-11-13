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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:54 BJT

《全球汇市》美元因叶伦讲话而承压，英镑上涨

作为回应，投资者将美国10年期公债收益率 从2.772%最多推低至2.688%，也从而削弱美元。

美元指数 跌至一周低点80.740，随后持稳在80.804附近。欧元兑美元 涨至1.3500美元，从周三的低点1.3390美元回升。

美元兑日圆 跌至99.20日圆，两天前刚创下的两个月高点99.80日圆。

交易商称，叶伦的表态打压了美联储将在12月或1月前缩减购债规模的预期。

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