《中国报摘》--中国证券报11月14日

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
* 头版头条:
--中国国务院国资委副主任张毅表示，要坚定改革信心，把全面深化国资国企改革引向深入。下一步要加快相关政策措施的制订和出台。
* 其他:
--记者获悉，苏宁云商 与汇添富、广发基金合作的类余额宝产品将于11月推出。
--记者获悉，油墨行业淘汰落后产能政策执行力度正在加码，经济发达地区淘汰落后油墨产能的工作陆续展开。
--昌九生化 近日因重组预期落空而连续七日无量跌停，公司最新公告称，鉴于股票波动较大，投资者及媒体对公司关注较多，股票自周四起停牌，公司将在前期自查基础上进一步自查，初步预计在投资者说明会后复牌。
--停牌四个多月的金丰投资 公告证实，公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在与绿地控股集团及其有关股东接洽、商谈重大资产重组事项。交易各方正在对重组方案进行细化研究论证。
--工业和信息化部发布《船舶行业规范条件》，旨在进一步加强船舶行业管理，化解产能过剩矛盾，加快结构调整，提升技术水平，促进转型升级，（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞； 审校 林高丽)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变