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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月14日

* 头版头条:

--中国国务院国资委副主任张毅表示，要坚定改革信心，把全面深化国资国企改革引向深入。下一步要加快相关政策措施的制订和出台。

* 其他:

--记者获悉，苏宁云商 与汇添富、广发基金合作的类余额宝产品将于11月推出。

--记者获悉，油墨行业淘汰落后产能政策执行力度正在加码，经济发达地区淘汰落后油墨产能的工作陆续展开。

--昌九生化 近日因重组预期落空而连续七日无量跌停，公司最新公告称，鉴于股票波动较大，投资者及媒体对公司关注较多，股票自周四起停牌，公司将在前期自查基础上进一步自查，初步预计在投资者说明会后复牌。

--停牌四个多月的金丰投资 公告证实，公司控股股东上海地产（集团）有限公司正在与绿地控股集团及其有关股东接洽、商谈重大资产重组事项。交易各方正在对重组方案进行细化研究论证。

--工业和信息化部发布《船舶行业规范条件》，旨在进一步加强船舶行业管理，化解产能过剩矛盾，加快结构调整，提升技术水平，促进转型升级，（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞； 审校 林高丽)

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