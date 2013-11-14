金砖国家：11月13日股汇市收盘纵览

路透11月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报979.88点。

中国股市：沪综指收挫1.8%至近三个月新低，因三中全会改革方案低于预期

香港股市：创近三个月最大单日跌幅，投资者对三中全会失望

中国汇市：人民币即期微幅收贬，三中全会公报未提供短期指引

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拉美股市：巴西股市上涨，巴西最大的贸易伙伴国中国决策者誓言进行经济改革，令投资者颇受鼓舞，同时航空公司Gol 在宣布连续第七个季度录得亏损后股价下挫。巴西Bovespa指数 收高0.74%至52,187.58点。

拉美汇市：墨西哥披索受能源改革预期推动上涨，巴西雷亚尔亦走高

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南非股市：下挫，与新兴市场整体跌势相一致，受美联储刺激计划的不确定性拖累，但零售股Spar 逆势上扬，在强劲业绩的支撑下涨势亮眼。Top-40绩优股指数 收盘下跌2.02%至39,903.26点。综合指数 收低1.81%，报44,625.00点。

南非汇市：兰特兑美元微涨，公债价格走坚

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印度股市：连续第七个交易日下跌，收在逾一个月收盘低位，对利率敏感的个股下挫，此前公布的零售通胀数据高于预期，引起市场对今年第三度降息的担心。指标BSE指数 收跌0.43%或87.51点，报20,194.40点，为10月8日以来最低收盘水准。NSE指数 收低0.47%或28.45点，报5,989.60点，为7月24日至8月2日连跌八天以来最长连跌。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，结束此前五天连跌走势，因央行采取措施安抚市场，称并不急于减小其石油美元互换窗口。卢比兑美元 收报63.30/31卢比，较周二收盘63.71/72上涨0.6%，为将近一个月来最大单日涨幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,406.92点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.87%，报777.29点。