金砖国家：11月13日股汇市收盘纵览

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透11月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月13日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报979.88点。
中国股市：沪综指收挫1.8%至近三个月新低，因三中全会改革方案低于预期
香港股市：创近三个月最大单日跌幅，投资者对三中全会失望
中国汇市：人民币即期微幅收贬，三中全会公报未提供短期指引
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拉美股市：巴西股市上涨，巴西最大的贸易伙伴国中国决策者誓言进行经济改革，令投资者颇受鼓舞，同时航空公司Gol 在宣布连续第七个季度录得亏损后股价下挫。巴西Bovespa指数 收高0.74%至52,187.58点。
拉美汇市：墨西哥披索受能源改革预期推动上涨，巴西雷亚尔亦走高
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南非股市：下挫，与新兴市场整体跌势相一致，受美联储刺激计划的不确定性拖累，但零售股Spar 逆势上扬，在强劲业绩的支撑下涨势亮眼。Top-40绩优股指数 收盘下跌2.02%至39,903.26点。综合指数 收低1.81%，报44,625.00点。
南非汇市：兰特兑美元微涨，公债价格走坚
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印度股市：连续第七个交易日下跌，收在逾一个月收盘低位，对利率敏感的个股下挫，此前公布的零售通胀数据高于预期，引起市场对今年第三度降息的担心。指标BSE指数 收跌0.43%或87.51点，报20,194.40点，为10月8日以来最低收盘水准。NSE指数 收低0.47%或28.45点，报5,989.60点，为7月24日至8月2日连跌八天以来最长连跌。
印度汇市：印度卢比兑美元上涨，结束此前五天连跌走势，因央行采取措施安抚市场，称并不急于减小其石油美元互换窗口。卢比兑美元 收报63.30/31卢比，较周二收盘63.71/72上涨0.6%，为将近一个月来最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,406.92点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.87%，报777.29点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.47报32.7360卢布；卢布兑欧元 涨0.19%，报44.1050卢布。(完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。