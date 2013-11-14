美国FED：离任在即，贝南克赞扬美联储透明度

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
美联储成立于1913年，自1990年代开始发布政策声明。贝南克于2006年起担任美联储主席后，开始在一些政策会议后召开新闻发布会，以更好地传达美联储的决定。
美联储提高透明度的举措包括去年初正式设定了2%的通胀目标，以及美联储决策者越来越多地公开发表讲话--但有时候，在复杂问题上互相矛盾的观点可能令投资者感到困惑，这也招致了批评。
贝南克说，“我作为美联储主席，优先考虑的事情之一就是让美联储更加透明、开放和负责任。”
美国总统奥巴马提名美联储副主席叶伦接任贝南克。叶伦料将于周四在参议院金融委员会的听证会上讨论美联储政策意图的沟通方式。(完) (编译 朱晓军；审校 侯向明)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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