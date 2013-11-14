美国FED：离任在即，贝南克赞扬美联储透明度

美联储成立于1913年，自1990年代开始发布政策声明。贝南克于2006年起担任美联储主席后，开始在一些政策会议后召开新闻发布会，以更好地传达美联储的决定。

美联储提高透明度的举措包括去年初正式设定了2%的通胀目标，以及美联储决策者越来越多地公开发表讲话--但有时候，在复杂问题上互相矛盾的观点可能令投资者感到困惑，这也招致了批评。

贝南克说，“我作为美联储主席，优先考虑的事情之一就是让美联储更加透明、开放和负责任。”