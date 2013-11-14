《美国重要政经日程》--11月14日

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据、非农生产率环比年率和单位劳工成本第三季初值
1330 - 商务部公布9月国际贸易收支
1500 - 美国参议院金融委员会就提名叶伦担任美联储主席举行听证会
1500 - 房贷美公布美国一周抵押贷款利率
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - EIA公布一周石油库存和产出数据
1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，宣布10年期通膨保值债券(TIPS)标售
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量
1800 - 财政部出售30年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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