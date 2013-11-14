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市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 08:15 BJT

《美国重要政经日程》--11月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据、非农生产率环比年率和单位劳工成本第三季初值

1330 - 商务部公布9月国际贸易收支

1500 - 美国参议院金融委员会就提名叶伦担任美联储主席举行听证会

1500 - 房贷美公布美国一周抵押贷款利率

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - EIA公布一周石油库存和产出数据

1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，宣布10年期通膨保值债券(TIPS)标售

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量

1800 - 财政部出售30年期公债

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)发布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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