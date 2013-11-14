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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 08:19 BJT

美股业绩：中国网易第三季实现每股盈余0.05美元

路透11月13日 - 中国互联网技术公司网易(NetEase) 公布2013年第三季未经审计的业绩：

* 第三季营收为25.1亿元人民币

* 季度总营收为4.108亿美元

* 季度每股盈余(EPS)为0.05美元

* 季度每单位美国存托凭证(ADS)收益为1.31美元

* 汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估值显示，第三季EPS料为1.37美元，营收料为3.949亿美元(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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