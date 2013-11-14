《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月14日

*工商时报：

--财政部长张盛和昨首度证实，考量经济成长下修，不会延长奢侈税持有不动产的闭锁期，仅会〞微调〞，11月将修法草案报行政院，送到立院可能是12月，审查应会等到明年。

--大陆国台办发言人范丽青13日在例行记者会证实，海协会长陈德铭将于月底率团首次访问台湾，实地考察台湾〞六海一空〞自由经济示范区。据了解，两岸两会定调陈德铭此行为单纯的经贸交流，将不会安排陈德铭与陆委会主委王郁琦等我方官员会面。

--经济部今日起，加重对在台陆资的管理。依据新修正的〞大陆地区人民来台投资许可办法〞，增订陆资在台经营，一旦在经济上具有寡占、独占或垄断地位，经济部投审会可要求陆资撤资，同时，当陆资要转让股权，也必须先取得经部同意，若有影响〞公共利益〞之虞，则不得转让。

--自经区特别条例草案所订定的主要租税优惠条款，包括台商投资收益汇回免征营所税、专利技术免税、外籍高阶技术人才前三年薪资减半课税；另外，为鼓励跨国企业来台设立营运总部，三年内自国外关系企业收益汇入投资，可享有10%营所税优惠等。立法委员曾巨威批评，台湾租税负担率已是全世界最低，政府规划自经区，为何仍未跳脱租税减免的思惟，根本是促产条例(促进产业升级条例)的大复活。

*经济日报：

--宏基 创办人施振荣昨日表示，宏基变革委员会已启动〞三造宏基〞计画，预估要三年调整体质，董事长人选已有腹案，将在明年股东会选出新董事会之后推举。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。