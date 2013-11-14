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市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 09:07 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    11月14日-11月26日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    美国房屋开工年率(万户)                            9月        90.8      89.1
    1330    美国建筑许可年率(万户)                            9月        93.5      92.6
    
    11月14日-11月25日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数            9月         --       96.7
    
    11月14日-12月2日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国建筑支出                                       9月          --     +0.6%
    
    11月14日-12月4日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500     美国新屋销售年率(万户)                           9月        42.5      42.1

       
    11月11日当周
    
    11月14日(四)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    加拿大新屋价格(较前月)                             9月     +0.1%      +0.1%
    1330    美国国际贸易收支(亿美元)                           9月    逆差390   逆差388
    1330    美国初请失业金人数(万人)                    11月9日当周     33.0       33.6
                      四周均值(万人)                                      --     34.825
                续请失业金人数(万人)                    11月2日当周      287      286.8
    1330    美国非农生产率环比年率                       第三季初值     +2.2%     +2.3%
                单位劳工成本                                            +0.2%      持平
    1330    加拿大贸易收支(亿加元)                             9月     逆差10    逆差13.1
    
    11月15日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330    美国纽约联邦储备银行制造业指数                    11月       5.00      1.52
    1330    美国进口价格                                      10月      -0.4%     +0.2%
                出口价格                                                +0.1%     +0.3%
    1330    加拿大制造业销售                                   9月      +0.5%     -0.2%
    1415    美国工业生产(较前月)                              10月      +0.2%     +0.6%        
              制造业产出(较前月)                                        +0.3%     +0.1%      
                     产能利用率                                         78.3%     78.3%
    1500    美国批发(趸售)库存                                 9月      +0.4%     +0.5%
                      趸售销售                                          +0.3%     +0.6%
    1530    美国ECRI经济领先指标                       11月8日当周        --      131.0
    
    11月18日当周
    
    11月18日(一)
    1400    美国整体资本净流动(亿美元)                         9月        --   净流出29
    1500    美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          11月        56         55
    
    11月19日(二)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1245   美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月16日当周       --       +1.2%
    1330   美国就业成本                                     第三季       +0.5%     +0.5%
    1355   美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月16日当周       --       +3.3%
    
    11月19-20日
    2300   国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比           10月        --       0.97
    
    11月20日(三)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1200    美国抵押贷款市场指数                       11月15日当周       --       461.7  
                      再融资指数                                          --       2,076
    1330    美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   10月       持平      +0.2%
                消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                           --       +1.2%
                扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.1%      +0.1%
                扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                       --       +1.7%
    1330    美国实质所得                                     10月        持平      -0.1%
    1330    美国零售销售(较前月)                             10月       +0.1%      -0.1%
            美国扣除汽车零售销售(较前月)                                +0.2%      +0.4%
    1330    加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                      9月         --       +0.5%
    1500    美国成屋销售年率(万户)                           10月        523         529
    1630    美国克利夫兰联邦储备银行CPI                      10月         --       +0.2%
    
    11月21日(四)
    1330   美国初请失业金人数(万人)                     11月16日当周      --         --
                      四周均值(万人)                                      --         --
                续请失业金人数(万人)                    11月9日当周       --         --
    1330   美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    10月      -0.1%      -0.1%
                              (较上年同期)                                --       +0.3%
                          核心PPI(较前月)                      9月      +0.1%      +0.1%
    1358   美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             11月初值       --        51.8
    1500   美国费城联邦储备银行制造业指数                     11月     正16.0     正19.8
    
    (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 李爽  审校 戴素萍)

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