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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 08:48 BJT

表格：上周外资继续买超日本股票，日本投资者买超外国债券

路透东京11月14日 - 周四公布的资本流动数据显示，在截至11月9日的一周，外资继续买超日本股票。

上周外资买超2,731亿日圆日本股票，前周为买超2,479亿日圆。

上周日本投资者买超3,571亿日圆外国债券，此前一周为买超2,768亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

11月3日-11月9日 +273.1 -322.2 +1,401.7

10月27日-11月2日 +247.9 +284.4r +592.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

11月3日-11月9日 -98.4 +357.1 +22.5

10月27日-11月2日 -35.7 +276.8r +18.6

注：r为修正值。

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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