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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 08:58 BJT

更正-《即时观点》日本第三季GDP成长0.5%，增速低于前季但略高于预估

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--参看GDP完整表格，请点击：here 。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)

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