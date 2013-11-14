《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 明报：
--电子商贸公司贸易通 昨宣布与银通(Jetco)合作，推港澳台跨境流动电子钱包。「钱包」以耳机插孔为插入口，适用于任何智能手机或平板电脑，是目前市面上第一个不受电讯商、手机制造商及型号限制的流动电子钱包。
--河北省供销合作总社昨日宣布完成收购「壳股」乾隆科技 54.73%的股权，表示将利用香港的资本平台协助供销社业务的发展，但目前未有注入资产的计划。
* 星岛日报：
--据联交所资料显示，融创 主席孙宏斌，在11月8至11日合共增持256.5万股公司股份，每股平均价5.095至5.135港元，涉资1,315万港元，持股量由47.88%增至47.94%。
--联交所资料显示，澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)于11月8日，减持中电信 706万股H股，每股平均作价3.986港元，持股量由16.01%降至15.96%。
* 苹果日报：
--恒指 出现三大利淡讯号，包括10日线（22,978）跌破50日线（23,007），呈死亡交叉；其次跌破保历加通道下轴（22,532），确认港股由上落市进入跌市；以及沽空比率重上一成以上。
--领汇 公布中期业绩，商户续租率连升三年后大幅回落，跌至76.2%，显示四个商户一个无续租。行政总裁王国龙否认续租率下跌与加租过急有关，强调商户销售额仍然上升，有利继续调整租金。 * 文汇报：
--伟易达 公布截至今年9月底止的6个月业绩，集团收入及盈利均录得增长，毛利率改善。期内股东应占溢利上升4.7%至9,520万美元，溢利上升主要由于收入增加及毛利率提升。 * 大公报：
--经过五年与母行招行 的整合期，永隆银行开始重新规划香港业务。永隆银行助理总经理及零售银行部主管锺少权昨日表示，未来将积极拓展私人贷款业务，目标于2014年该行无抵押贷款业务较2013年增长1至2倍。
--港视 公布截至8月底全年业绩止盈转亏，由赚37亿港元倒退至蚀4,031万港元。公司强调财务状况稳健，截至8月底净现金有1.6亿港元，合计可动用资金约21.2亿港元，另有20.1亿港元银行备用信贷。
* 东方日报：
--虽然本港零售销售增幅放缓，但领汇半年收入增长仍然胜预期，中期分派每基金单位80.22仙，按年增12.9%。公司表示，将寻找机会发展业务至中国内地。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。