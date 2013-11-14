《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

* 明报：

--电子商贸公司贸易通 昨宣布与银通(Jetco)合作，推港澳台跨境流动电子钱包。「钱包」以耳机插孔为插入口，适用于任何智能手机或平板电脑，是目前市面上第一个不受电讯商、手机制造商及型号限制的流动电子钱包。

--河北省供销合作总社昨日宣布完成收购「壳股」乾隆科技 54.73%的股权，表示将利用香港的资本平台协助供销社业务的发展，但目前未有注入资产的计划。

* 星岛日报：

--据联交所资料显示，融创 主席孙宏斌，在11月8至11日合共增持256.5万股公司股份，每股平均价5.095至5.135港元，涉资1,315万港元，持股量由47.88%增至47.94%。

--联交所资料显示，澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)于11月8日，减持中电信 706万股H股，每股平均作价3.986港元，持股量由16.01%降至15.96%。

* 苹果日报：

--恒指 出现三大利淡讯号，包括10日线（22,978）跌破50日线（23,007），呈死亡交叉；其次跌破保历加通道下轴（22,532），确认港股由上落市进入跌市；以及沽空比率重上一成以上。

--领汇 公布中期业绩，商户续租率连升三年后大幅回落，跌至76.2%，显示四个商户一个无续租。行政总裁王国龙否认续租率下跌与加租过急有关，强调商户销售额仍然上升，有利继续调整租金。 * 文汇报：

--伟易达 公布截至今年9月底止的6个月业绩，集团收入及盈利均录得增长，毛利率改善。期内股东应占溢利上升4.7%至9,520万美元，溢利上升主要由于收入增加及毛利率提升。 * 大公报：

--经过五年与母行招行 的整合期，永隆银行开始重新规划香港业务。永隆银行助理总经理及零售银行部主管锺少权昨日表示，未来将积极拓展私人贷款业务，目标于2014年该行无抵押贷款业务较2013年增长1至2倍。

--港视 公布截至8月底全年业绩止盈转亏，由赚37亿港元倒退至蚀4,031万港元。公司强调财务状况稳健，截至8月底净现金有1.6亿港元，合计可动用资金约21.2亿港元，另有20.1亿港元银行备用信贷。

* 东方日报：

--虽然本港零售销售增幅放缓，但领汇半年收入增长仍然胜预期，中期分派每基金单位80.22仙，按年增12.9%。公司表示，将寻找机会发展业务至中国内地。(完)