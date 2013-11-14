中国个股：长征电气并购国华汇银,打造全国性互联网金融运营商

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京11月14日 - 中国贵州长征电气股份有限公司 周四公告称，公司以3,000万元人民币收购北京国华汇银科技有限公司100%股权，以进军第三方支付领域，并通过继续投资，将国华汇银打造成全国性的以移动支付和P2P网上金融服务模式等为主要业务的互联网金融运营商。
公告称，国华汇银目前是消费终端支付方案解决商和积分礼品卡提供商。收购完成后，长征电气将进一步向其增资，注册资本将增至1亿元，从而可向央行申请全国范围的支付业务许可证。
公告显示，国华汇银为第三方支付的专业服务商，其已与中国银联开展了多方面合作，今后将依托银联商务部署10万台支持手机支付的POS机，以推动小微支付场景下的手机支付。公司还计划投资1.5亿元人民币，完成互联网支付、移动支付、预付卡发行和受理、银行卡收单全国性业务平台的建立。
随着互联网及支付行业的发展，第三方支付行业市场前景较为广阔。今年9月，支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格，第三方支付的范围和领域不断扩大。
长征电气A股周三报收15.12元，近一个月上涨27.2%。
欲了解公告详情，请点击上交所网站here（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。