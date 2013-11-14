《美债周四展望》公债价格攀升，受叶伦讲话影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 财政部周四将标售30年期公债

* 指标10年期公债收益率从八周高位回落

* 叶伦称美联储有“更多工作要做”，来扶助经济复苏

* 美联储买入13.9亿美元TIPS，为第三轮购债计划的一部份

路透纽约11月13日 - 美国公债价格周三上涨，此前被提名为下任美联储主席的叶伦发表的言论，巩固了市场认为央行将长时间维持宽松货币政策的看法。

叶伦周四将在参议院金融委员会接受听证质询，她在准备的讲稿中表示，美联储有“更多工作要做”，来帮助依然低迷的经济和就业市场。

叶伦现为美联储副主席，奥巴马已提名她接任贝南克的主席职位。投资者将密切关注叶伦周四的讲话，从中寻找有关美联储未来政策行动的线索。

叶伦发表言论后，美国10年期公债收益率跌穿2.70%，10年期公债期货微升。

自上周五美国就业数据促使市场臆测美联储可能最早在12月缩减购债计划后，指标10年期公债收益率急升。

但对承销公债的交易商的调查显示，多数受访者认为，在2014年3月或更晚之前，美联储不会开始缩减购债。

“我们一直在出脱这些交易中的一部分，”Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说。他指的是与美联储在明年3月前开始缩减购债预期相关的仓位。

“一些轧空操作加大了上涨动能，我想这些预期大多是因为市场认为叶伦将维持美联储极度温和的政策立场不变，”Rupert说。

在公开市场，指标10年期公债 价格上升20/32，收益率报2.699%。周二该收益率触及9月中来最高位。

10年期公债期货上涨24/32，报126-21/32。

30年期公债 价格上涨20/32，收益率报3.820%。

美联储官员周二的讲话暗示，尽管经济呈现一些改善，但仍需要目前规模的刺激计划来支持。

“目前人们对最新就业报告的解读有些过度。美联储快要开始缩减刺激规模了吗？我不这么认为，经济的基本面并未改变，”DoubleLine Capital的全球发达市场信贷部门主管Bonnie Baha表示。

周三，财政部标售了240亿美元10年期公债，得标利率为2.75%，投标倍数为2.70。间接投标得标比率为47.7%，为6月以来最高。

财政部周二标售了300亿美元三年期公债，投标倍数为3月以来最高。明日将标售240亿美元30年期公债。

今日，美联储购买了13.9亿美元的通胀保值公债。

自美联储在9月会议上意外宣布保持政策不变后，指标公债收益率一直守在30个基点的区间内波动。分析师预计，在有更多证据证明经济有望摆脱当前的低迷局面之前，公债收益率将继续守在这一窄幅区间内。

摩根大通证券周三公布的调查显示，最近一周鲜有投资者调整美国公债仓位。

19%的受访美债投资客户表示，他们在截至11月12日当周持有的长期美国公债仓位高于投资组合基准，19%的比例与之前一周持平。另一方面，有25%的客户持有的长债仓位低于基准，略高于之前一周的23%。(完)

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