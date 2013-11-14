《中国重要政经日程》--11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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============================今日重要政经日程=======================
11/14（周四）
--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
============================近期重要政经日程=======================
11/15（周五）
--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。
*--美国总统特别代表、财政部长雅各布·卢将于15日至16日访华。
11/19（周二）
*--第七届(2013)卖方分析师水晶球奖在北京颁奖。
11/20（周三）
--中国创新营销峰会在北京举行。
--第四轮中欧高级别战略对话将在北京举行。
*--第九届中国企业社会责任国际论坛将在北京举行。
11/21（周四）
--第十六次中欧领导人会晤将在北京举行。
11/23（周六）
--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/25（周一）
*--2013新浪金麒麟论坛在北京举行
11/27（周三）
*--2013中国房地产基金年会将在深圳举行，至28日
11/28（周四）
*--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/5(周四)
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 罗晟；审校 黄凯)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。