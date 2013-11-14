《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--联合资信评估公司称，基于中国投融资担保有限公司较大规模代偿款的追偿进程和实际损失金额存在不确定性，其已将中投保列入信用评级观察名单。
**东方早报**
--中国证券登记结算公司日前通知，为推动基金类产品质押式回购创新业务，报请证监会核准同意，发布“基金类产品质押式回购登记结算暂行办法”，具体的相关业务操作指引将于近期发布。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。