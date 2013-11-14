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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 08:41 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月14日

**上海证券报**

--联合资信评估公司称，基于中国投融资担保有限公司较大规模代偿款的追偿进程和实际损失金额存在不确定性，其已将中投保列入信用评级观察名单。

**东方早报**

--中国证券登记结算公司日前通知，为推动基金类产品质押式回购创新业务，报请证监会核准同意，发布“基金类产品质押式回购登记结算暂行办法”，具体的相关业务操作指引将于近期发布。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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