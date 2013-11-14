《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月14日

路透香港11月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比 较。(1美元=7.7532港元 )。 美股道琼工业指数周三收高70.96,或0.45%,报15821.63点.因此前梅西百货(Macy's) M.N 公布 强劲业绩，缓和了投资人对零售商在节日购物季表现的担忧，且带动非必需消费类股上涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 194.070 -0.35 18988 15.047 1.26 中国铝业 8.760 0.46 21175 2.717 -0.12 中国移动 51.660 0.04 139818 80.106 0.64 中国人寿 39.660 -1.42 69703 20.499 0.49 中石油 110.580 -0.43 20060 8.573 0.86 中石化 81.350 -1.33 26746 6.307 1.08 汇丰控股 55.230 -0.63 223934 85.642 0.99 中电信 50.590 -0.47 20702 3.922 1.35 中国联通 15.020 -0.86 104754 11.645 1.44 兖州煤业 9.620 1.16 42233 7.459 1.34 华能国际 39.220 -0.38 11233 7.602 1.36 南方航空 18.360 2.06 4575 2.847 1.32 东方航空 16.910 2.11 4910 1.311 -49.57 中芯国际 3.570 2.29 49568 0.554 0.65 (完) (整理 赵红梅)