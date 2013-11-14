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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 08:41 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月14日

路透香港11月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比
较。(1美元=7.7532港元 )。
    
    美股道琼工业指数周三收高70.96,或0.45%,报15821.63点.因此前梅西百货(Macy's) M.N 公布
强劲业绩，缓和了投资人对零售商在节日购物季表现的担忧，且带动非必需消费类股上涨。 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       194.070   -0.35      18988            15.047       1.26
 中国铝业                       8.760    0.46      21175             2.717      -0.12
 中国移动                      51.660    0.04     139818            80.106       0.64
 中国人寿                      39.660   -1.42      69703            20.499       0.49
 中石油                       110.580   -0.43      20060             8.573       0.86
 中石化                        81.350   -1.33      26746             6.307       1.08
 汇丰控股                      55.230   -0.63     223934            85.642       0.99
 中电信                        50.590   -0.47      20702             3.922       1.35
 中国联通                      15.020   -0.86     104754            11.645       1.44
 兖州煤业                      9.620    1.16      42233             7.459       1.34 
 华能国际                      39.220   -0.38      11233             7.602       1.36
 南方航空                      18.360    2.06       4575             2.847       1.32
 东方航空                      16.910    2.11       4910             1.311     -49.57
 中芯国际                       3.570    2.29      49568             0.554       0.65
 (完)

 (整理　赵红梅)

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