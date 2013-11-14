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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 08:45 BJT

《香港重要政经日程》--11月14日-11月21日

==================今日重要政经消息==================

11月14日（周四）

-- 金管局公布10月份外汇基金境外资产。

-- 华润创业 公布三季度业绩。

-- 高鑫零售 公布三季度业绩。

--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

11月15日(周五)

-- 香港公布第三季外汇基金投资收益。

-- 香港公布三季度本地生产总值(GDP)。

11月18日（周一）

-- 公布8-10月失业率。

-- 国美电器 公布三季度业绩。

-- 莎莎国际 公布中期业绩。

-- 康师傅 公布三季度业绩。

11月21日（周四）

--16:30 公布10月消费者价格指数。

-- 百盛集团 公布三季度业绩。

　　

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)

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