全球金市：金价扩大涨幅，因叶伦称将继续刺激经济

美国期金 最高上涨1.4%，追随现货金的涨势。

美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。这提升了美联储或将维持购债规模的预期。

金矿商Kinross Gold Corp 周三表示，将进一步裁员并缩减资本支出。该公司公布第三季获利大幅下滑，因金价走软。

南非AMCU工会已经调降了对Impala Platinum 的薪资要求，距离解决持续数周的谈判僵局更近一步。该公司是全球第二大铂金生产商。(完)

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