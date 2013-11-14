全球金市：金价扩大涨幅，因叶伦称将继续刺激经济

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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美国期金 最高上涨1.4%，追随现货金的涨势。
美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。这提升了美联储或将维持购债规模的预期。
金矿商Kinross Gold Corp 周三表示，将进一步裁员并缩减资本支出。该公司公布第三季获利大幅下滑，因金价走软。
南非AMCU工会已经调降了对Impala Platinum 的薪资要求，距离解决持续数周的谈判僵局更近一步。该公司是全球第二大铂金生产商。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。