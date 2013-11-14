企业结盟：俄罗斯政府已批准中石油收购诺瓦泰克LNG项目20%股份--新华

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透北京11月14日 - 新华社报导称，俄罗斯政府于当地时间周三宣布，已批准中国石油天然气集团公司在俄大型投资项目，收购俄最大独立天然气生产公司--诺瓦泰克（Novatek） 持有的亚马尔(Yamal)液化天然气股份公司20%股份。
报导并称，同时获批的还有吉林昊融有色金属集团收购俄罗斯地质技术公司的带投票权股份。俄罗斯地质技术公司在勘察加半岛拥有重要矿产，包括4.3万吨镍矿、1,500吨钴矿以及大量铜矿资源。
报导引述俄总理梅德韦杰夫在当天的会议上的话称，亚马尔液化天然气项目还将包括港口等基础设施建设内容，总投资约9,000亿卢布（约合281亿美元），是长期且重大的项目。他还说，俄中双方正在落实一系列长期合作项目，中方愿意投资俄罗斯大型项目。
报导称，亚马尔液化天然气项目位于俄罗斯北极地区，是集气田开发、液化天然气贸易、项目融资、工程建设为一体的上下游一体化合作项目。
中石油集团是中国最大石油及天然气生产商，旗下上市公司为中国石油 。
路透曾于今年6月报导，Novatek目前在Yamal液化天然气项目中持有80%权益，法国道达尔占20%。该项目力争2015-16年开始投产，到2018年年产将达1,500万吨。 诺瓦泰克同意通过亚马尔液化天然气项目每年向中石油供应300万吨液化天然气。 (完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。